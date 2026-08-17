Включиха още един кладенец към водозахранването на Свищов

Спешните действия в борбата с безводието, които община Свищов предприе съвместно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ и „ВиК Йовковци“, вече дават своите резултати.

През последните няколко дни служителите на ВиК дружеството работиха без прекъсване, за да изградят 1,5 км захранващ водопровод, който да свърже кладенци, тип „Раней“, 3 и 4 с действащите в момента „Раней“ 1 и 2. В петък бе присъединен превключен „Раней“ 3 към Помпена станция „Вардим“. От него ще се черпи допълнително вода, което ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 куб. м вода за денонощие.

С това значително се компенсира водоснабдяването на населението, но въпреки предприетите мерки ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозен проблем остава критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците.