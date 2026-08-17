Жив плет за 1,3 млн. евро срещу прашния въздух и „топлинните острови“ правят в Горна и Долна Оряховица

48 имота с обща площ 34,695 дка общинска собственост в урбанизираната територия – улици, междублокови пространство, „кални петна” и др. терени в Горна и Долна Оряховица, ще бъдат озеленени с дървета, храсти и жив плет.

Целта е намаляване на запрашеността на въздуха, а търсеният допълнителен ефект освен по-чистия въздух е по-естетична градска среда. Отделно, върху три имота в Горна Оряховица ще бъдат изградени поливни системи.

Проектът е по програма „Околна среда“ 2021-2027 г., като средствата са безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Прогнозната стойност е 1 325 155 евро. Вече е обявена обществена поръчка за изпълнител по двете обособени позиции.

Предвижда се засаждане на 302 броя широколистни и 14 броя иглолистни дървета, 1262 броя храсти и 24 335 броя храсти лигуструм за жив плет, който действа като естествен филтър. По-ограничените по площ терени ще бъдат озеленени с храсти и затревяване. Повечето от средствата по проекта – 998 560,56 евро без ДДС, ще бъдат вложени именно в изграждането на зелената инфраструктура. Поливните системи върху трите имота ще струват 105 735,17 евро без ДДС.

Преди да се пристъпи към изпълнение на проекта, е свършена голяма предварителна подготовка. Направена е проверка в КАИС относно собствеността на имотите, както е и извършено заснемане с фотоапарат на всички имоти, които са общинска собственост. Изготвена е карта със снимков материал за текущото състояние на растителността в имотите.

Разсадниците, от които ще се предоставят видовете за озеленяването, задължително трябва да притежават съответните сертификати съгласно действащото законодателство.

След задълбочен анализ специалисти са установили, че в Горна Оряховица се наблюдава явлението „топлинен остров“, при което в определени участъци на територията температурата на въздуха и повърхността е значително по-висока спрямо периферните и по-слабо урбанизирани зони. Основните фактори за формирането на тези топлинни острови са плътната застроеност, ограниченото озеленяване, висок дял на запечатани повърхности и интензивен автомобилен трафик. Наличните „кални петна“ и неозеленени почвени площи при сухо и горещо време допринасят за разпрашаването и влошаване на микроклиматичните условия, особено в зоните с интензивна човешка активност – междублокови пространства, улици и площадки. Именно тези територии са най-уязвими към климатичните и здравни рискове и изискват приоритетна действия чрез зелени решения.

Автоматизираните подземни поливни системи, предмет на поръчката, ще бъдат изградени на три терена, определени като „кални петна”, които са предвидени за озеленяване и ще бъдат захранвани от предварително изградени резервоари за вода. Изграждането на поливна система на тези имоти е от съществено значение за ефективното намаляване на фини прахови частици в атмосферата. Редовното поливане осигурява здравето на растенията, като ги поддържа в оптимално състояние за филтриране на замърсители и абсорбиране на въглероден диоксид. Освен това овлажняването на почвата предотвратява разпространението на прахови частици в въздуха, като стабилизира почвата и намалява праховото замърсяване.

Системите ще бъдат с възможност за мониторинг и контрол от разстояние.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца след избора на изпълнител.

Ана Райковска