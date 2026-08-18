17-годишен горнооряховчанин предизвика себе си и измина 200 км с велосипед за седем дни

17-годишният Филип Хасанов от Горна Оряховица, активен спортист и състезател по плуване в ПК „Локомотив“, предизвика себе си и измина 200 км с велосипед за седем дни.

Започнал на 9 август, на Голяма Богородица успешно завършил начинанието си.

С това предизвикателство искам да покажа, че всичко е възможно, когато човек има воля, дисциплина и постоянство. Вярвам, че ние самите определяме границите си и че понякога единственото нещо, което ни спира, е страхът да опитаме.

Искам да мотивирам младите хора на моята възраст и да покажа, че истинският успех не се изгражда чрез хулиганство, агресия или тормоз над слабите, а се постига с труд, спорт и характер“, споделя младежът.

Филип Хасанов в момента се възстановява, но вече си е поставил следващата цел и изпитание – 300 км колоездене и още 10 км бягане, също за седем дни.

Ана Райковска