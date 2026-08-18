“Академик” (Свищов) стартира в новото първенство на Северозападната Трета лига със запазен и надграден отбор. На практика през лятната пауза тимът се раздели само с един основен футболист- Несим Салим, който продължава кариерата си във Втора дивизия на Малта. Новите попълнения са Денис Георгиев /2004 г./, играл за „Партизан /Червен бряг/, Момчил Йорданов /2007 г./, носил екипа на „Фратрия 2” и Валентин Иванов /2007 г./, юноша на „Левски” /София/, преминал през третия тим на ЦСКА 1948. И тримата защитници са млади футболисти, които ще търсят шанс за налагане при мъжете. В контролните срещи се включиха и собствените юноши Мартин Станчев /2009 г./ и Мартин Нотев /2010 г./. На разположение на старши треньора Цветомир Младенов вече е капитанът на тима Борислав Марков, възстановил се от продължителна контузия.

„Проведохме нормална подготовка – свършихме всичко, което беше заложено в програмата ни. Запазихме състава си от последния сезон. Привлякохме няколко млади футболисти. Готови сме. Очаквам четири, пет отбора да се конкурират за челните места в класирането. Ние ще излизаме за всеки мач с амбицията да го спечелим“, коментира пред „Спортал“ старши треньорът Цветомир Младенов.

В контролите “студентите” постигнаха положителни резултати. Те загубиха първата от шампиона „Левски” с 4:0, след което се наложиха с 4:2 над „Бейтар U19 (Йерусалим, Израел), надиграха „Янтра“ в Полски Тръмбеш с 2:1, победиха с 2:0 ОФК „Павликени“ и завършиха наравно 2:2 с „Етър ВТ 2“, и 1:1 с „Лудогорец 3“ в Разград. В първия кръг свищовлии гостуват на “Партизан” в Червен бряг.