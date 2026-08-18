Илко Йорданов е новият шеф на ловджиите във Велико Търново

ОПИТНИЯТ ЛОВДЖИЯ ИЛКО ЙОРДАНОВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛРД „СОКОЛ 1884“ във Велико Търново. Той бе избран на извънредно общо събрание след кончината на дългогодишния водач на авджиите Димитър Йорданов.

Членовете на организацията избираха между Илко Йорданов, Пламен Филев и Красимир Михтиев. Вотът беше таен.

Новият председател на търновската ловна организация е родом от Горна Оряховица. Възпитаник е на НВУ „Васил Левски“, където изучавал „Мотострелкови войски“. Завършил е и магистратура „Военно дело“ във Военната академия „Г. С. Раковски“ в София.

Преминава през всички етапи на военната служба, а преди 10 години се пенсионира като бригаден генерал и командир на Националната гвардейска част. Носител е на престижни награди -почетен знак на Министерство на отбраната „Свети Георги” II степен и два наградни знака „За вярна служба под знамената III степен” и „За отлична служба – I степен”.

Йорданов е ловец от 36 години и е бил три мандата председател на ловната дружина в Дичин.

На общото събрание беше избран и нов председател на Контролния съвет – Живко Проданов.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка Съюз на ловците и риболовците в България