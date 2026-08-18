Парична гаранция от по 500 евро за четирима отвлекли, измъчвали и ограбили жена

Районният съд в Горна Оряховица определи мярка за неотклонение “парична гаранция” от по 500 евро за четиримата обвиняеми за грабежа над 26-годишна жена, която е била измъчвана и ограбена в нощта срещу 15 август на гробищата в село Сушица.

Първоначално бяха задържани четирима мъже и три жени. Обвинения за грабеж получиха младеж на 18 години и три жени – на 32, на 25 и на 22 години.

Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане под стража. Магистратите определиха еднаква парична гаранция, която е дължима в 7-дневен срок.

Обвиняемите са познавали 26-годишната жена, която на 15 август призори подаде сигнал в полицията, че е била отвлечена и закарана на гробищата в село Сушица. Там е била изтезавана, заровена жива в гроб, косата ѝ е отрязана и са и отнети мобилния телефон и 50 евро.

Извършителите обясняват действията си като наказателна акция срещу проституцията, която е упражнявала пострадалата.

Предстои прокуратурата да прецени дали има данни за отвличане, освен за грабеж на мобилен телефон и 50 евро. Ако отвличането се потвърди от разпитите на свидетелите и оперативно-следствените действия, делото ще бъде прехвърлено на Великотърновската окръжна прокуратура.

Веселина АНГЕЛОВА