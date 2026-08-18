Бомбастичните цени за настаняване в Бургас за Евровизия 2027 са по-скоро на частни лица и няма да бъдат реализирани

До началото на продажбата на билетите заинетересованите ще са се ориентирали в предлагането

Офертите с бомбастични цени от по няколко хиляди евро за настаняване в Бургас в седмицата на провеждане на песенния конкурс Евровизия през 2027 г. най-вероятно няма да се превърнат в осъществени сделки.

Можем да допуснем, че те са основно на частни лица, а легловата база в категоризирани места за настаняване в региона надхвърля в пъти очакваното търсене и потребителите сами ще регулират пазара.

Има много време до пускането на билетите в продажба, което ще осигури достатъчно време на заинтересованите да се ориентират в цените, защото при събитията с подобен мащаб хората първо си осигуряват достъп до залата и след това търсят къде ще нощуват.

Това каза основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова в ефира на bTV радио.

“Когато говорим за отдаване на частни имоти под наем и възможността за намеса на държавата за упражняване на един или друг контрол, трябва да направим важно разграничение. От гледна точка на потребителската защита, приложимото законодателство – Закон за защита на потребителите, дава възможност на контролния орган – Комисия за защита на потребителите, да осъществява контрол само на лица, които са търговци по смисъла на този нормативен акт.

Т.е., ако едно частно лице притежава празен имот или реши да си вземе квартира в друг град и да освободи своето жилище, за да го даде под наем за седмицата 10 – 15 май, то това не може да се окачестви като търговската дейност и лицето не е длъжно да се подчинява на потребителското законодателство, следователно – КЗП няма никакви правомощия.”, обясни експертът по потребителски права.

В отговор на въпроса на водещата Надежда Василева необходими ли са проверки от страна на държавата дали тези лица плащат данъци, Габриела Руменова потвърди, че от тази гледна точка

всяко лице, което придобива доход, е длъжно да го декларира и да заплаща данък върху получените суми,

съгласно действащото законодателство (с някои изключения, като напр. доход от наем на земеделска земя, продаване на лични вещи и др.).

„Що се касае до лицата, които осъществяват търговска дейност в сферата на най-широко казано хотелиерството – отдават под наем по занятие (т.е. продължително във времето) категоризирани апартаменти за гости, стаи за гости, къщи за гости, семейни хотели, хотели, хостели, туристически хижи и др., то те следва да спазват стриктно потребителското законодателство и цялата останала нормативна уредба, свързана с дейността им. Но съм склонна да считам, че тези драстични цени, които виждаме, не са на такива обекти, а по-скоро на частни лица.“, каза още тя. И добави, че в момента за този период категоризирани обекти предлагат цени от 45 до 85 евро, а по-луксозните са от 140 до 180 евро.

Руменова коментира и подхода с обявените “намаления”.

“Ако това действително са категоризирани места за настаняване на истински търговци, то обявените отстъпки със сигурност са нереални, защото по закон старата цена трябва да е прилагана поне един месец преди намалението, за да се твърди, че то не е фиктивно – това лесно може да се докаже чрез дигиталната история и документално.

Също така, по закон, едно намаление не може да продължи повече от един месец, освен при други допълнителни условия, които правят процента намаление вече чак толкова привлекателен. Същевременно, билетите за Евровизия 2027 все още не са в продажба, а при събития с такъв мащаб, при които билетите се изкупуват за 20 минути, човек първо си осигурява вход за залата и едва тогава търси варианти за настаняване. Това означава, че пусналите обяви с уж намаления няма да могат да продадат резервации в рамките на месец.”, посочи тя и добави, че относно фиктивните намаления държавата – в лицето на КЗП, може да се намеси, но само ако отдаващите под наем са търговци по смисъла на ЗЗП.

“Възниква и другият въпрос – ако хотелиерите, въпреки поетия от тях условен ангажимент да не повишават цените повече от ръста на инфлацията, го направят заради повишения интерес – което е нормален пазарен принцип, може ли да бъдат приложени в условия на пазарна икономика действащите извънредни разпоредби за определен период от време за забрана на необоснованото повишаване на цените? Опасявам се, че е възможно такива решения да паднат в съда.”, коментира още тя.

Според Габриела Руменова

предлагането многократно ще надхвърли търсенето

и потребителите сами ще регулират пазара. “Ако сумираме броя на стаите във възможните места за настаняване, както в Бургас, така и в намиращите се в близост морски градове и курорти – Поморие (минимум 2828 стаи), Несебър, Слънчев бряг (само хотелите са около 180, с огромна леглова база), Созопол, Приморско…, ще видим, че въпреки очаквания по-голям туристически поток, предлагането многократно надхвърля търсенето. Само в Бургас са над 3 600 стаите, а наоколо легловата база е за над 400 000 души.”

“Да се обърнем към опита на Виена от тази година.

Статистиката сочи, че австрийската столица е посрещнала над 90 000 допълнителни туристи, като само за финала те са били над 15 000. Приходите от туризъм са 150,6 млн. евро, което е 7% ръст спрямо предходната година за същия период, като посетителите са похарчили 21 млн. евро по време на финалните дни.

По отношение на залата във Виена – тя събира малко над 16 000 души, но използваемият капацитет за шоутата на живо е бил намален на до около 10 500 заради мащабните телевизионни декори, екрани и конструкции. Разполагането на т.нар. Green Room традиционно е в самата зала – това е мястото, където стоят делегациите и изпълнителите и очакват оценките. Там са и платформите за камерите, режисьорските пултове (т.нар. FOH) и осветлението.

Спрямо други държави, провеждането на Евровизия във Виена е било едно от най-мащабните в историята откъм публика в залата.

Ако наложим тези данни към нашата страна, ще видим следното.

Мултифункционалната зала в Арена Бургас разполага с около 15 000 места (седалки по трибуните и правостоящи). Фиксираните места плюс мобилни трибуни могат да достигнат до 6100-6500, Общината може да вземе решение и да успее да ги разшири до 9 000. Но и тук сценичният комплекс ще заеме сериозна част, защото това е стандарт за конкурса. И, както във Виена, реалният капацитет за зрители ще бъде по-малък от максималния възможен заради изискванията на ЕС за радио и телевизия.

Дори да приемем, че ще посрещнем същия обем туристи, както е било във Виена, можем да сме спокойни, че имаме предостатъчна леглова база.”, убедена е Руменова.