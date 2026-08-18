Експертиза на вятъра събори глоба от 20 000 лв. на „Кроношпан“

Съдът във Велико Търново отмени имуществена санкция на дружеството

СЛЕД ЕКСПЕРТИЗА НА ПОСОКАТА НА ВЯТЪРА РАЙОННИЯТ СЪД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТМЕНИ ИЗЦЯЛО ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ОТ 20 000 ЛВ. НА „КРОНОШПАН“.

Глобата беше наложена от РИОСВ заради разпространение на миризми извън производствената площадка на завода. Магистратите обаче стигнали до извода, че не е доказано по несъмнен начин, че зловонието идва именно от предприятието. Решението на Темида е от 13 август т.г.

До наложената административно-наказателна мярка се стига след сигнали на граждани на зеления телефон на екоинспекцията от 27 август 2025 г. Последвал обход от служители на РИОСВ, в който участвал и представител на дружеството. На три места проверяващите установили по органолептичен метод специфична миризма на дървесина – на улиците „Иларион Драгостинов“, „Георги Измирлиев“ и „Дълга лъка“.

Контролният орган приел, че „Кроношпан“ е единственият възможен източник на миризмите. Според комплексното разрешително предприятието следва да провежда работния си процес по начин, недопускащ разпространение на миризми извън производствената площадка, и заради това неизпълнение РИОСВ наложила имуществена санкция от 20 000 лв.

В хода на съдебното производство били изисквани подробни метеорологични данни за 27 август 2025 г. и била назначена съдебно-екологична експертиза.

Според специализираната справка в часовия интервал, когато са получавани сигналите от гражданите и е проведения обходът, вятърът е бил от североизток. Това означава, че евентуални миризми от завода би трябвало да се разпространяват към югозапад. Местата на жалбите и проверките на терен обаче били извън посоката на разпространение на въздушните маси спрямо източника.

Така вещото лице достига до извода, че не може да се установи физически обоснована причинно-следствена връзка между емисиите от предприятието и усетената в града миризма.

От показанията по делото става ясно, че в същия ден в завода не са възниквали аварии, а в измервателните станции за качество на въздуха не са отчетени превишения на нормите.

Също така съдът приема, че органолептичният метод, по който е установено зловонието, е субективна обонятелна преценка. В решението се посочва, че за оценка на миризми могат да се използват стандартизирани методи и количествени показатели, каквито при конкретната инспекция не са приложени.

РИОСВ е осъдена да плати на дружеството 1840 евро за процесуално представителство и още 2039 евро съдебни разноски.

Галина ГЕОРГИЕВА