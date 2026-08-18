Майка и дъщеря потрошиха имущество на съседи

Досъдебно производство за непозволено увреждане се води в РУ Павликени.

На 17 август в 23:40ч. е получен сигнал от 58-годишна жителка на с. Паскалевец за нанесен побой над нея и дъщеря й.

Освен това са им били потрошени и вещи. Установено е, че същата вечер в селото до къщата на потърпевшите се появили 32-годишна жена и майка й на 55 години, и двете от София. Те имали претенции, че е влизано в двора им.

Конфликтът прераснал в сбиване, при което са унищожени два броя очила и мобилен телефон.