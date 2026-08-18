Метеорит с тегло над 1 килограм е открит в Стара планина край Монтана, съобщи за БТА председателят на Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити Кирил Стаменов.

Находката е представена публично по време на Националния събор на златотърсачите и любителите на металдетектинга, проведен на 15 август в местността Леденика край Враца, уточни Стаменов.

По думите му обектът е локализиран с помощта на металотърсач на дълбочина около 65 сантиметра в корените на дърво.

Първоначалните анализи показват високо съдържание на никел, което е сред основните показатели за извънземен произход. Предстои находката да премине през детайлни лабораторни изследвания, сертифициране и процедура по вписване в официалните метеоритни бюлетини на Световната асоциация за метеорити.

През 2018 година в страната е открит метеоритът Орлов дол с обща маса 151 килограма, класифициран като железен метеорит от група IID.

По думите на председателя на БАТСЗМ късът е намерен в гориста местност с помощта на металотърсач, след което е преминал през лабораторен анализ на материала и международна регистрация, за да получи официален статут.

Стаменов уточни, че при Орлов дол е изпълнен същият последващ аналитичен и регистрационен етап преди окончателното вписване, което показва разликата между първоначалното откриване и официалното научно признаване.

БТА