Десетки миряни отбелязаха храмовия си празник в единственото село с църква и параклис

Десетки миряни отбелязоха храмовия празник във великотърновското село Балван. Църквата „Св. Иван Рилки“ посрещна вярващите още в 9.00 часа сутринта, а празничен водосвет отслужи отец Иван.

Свещички за здраве запалиха кметът на селото Недьо Георгиев, общинските съветници Михаил Михалев народният представител от 51-вото народно събрание Мариана Бояджиева, общественици и благодетели на храма.

„Искам да изкажа благодарност на г-жа Факирова, на дарителското сдружение, на всички от селото, които спомогнаха този красив храм да съществува и да работи. Това е един от малкото храмове в община Велико Търново, който е изцяло изписан със стенописи. Благодаря на всички, които през годините са спомогнали и спомагат за неговото съществуване. Това е храмът на вярата и всеки, който идва тук, идва с вяра“, сподели кметът на селото Недьо Георгиев.

Благовеста Факирова, която е и бивш кмет на селото, припомни, че Балван е единственото населено място в региона, което разполага с църква и параклис.

„Храмът сплотява хората. Тук има и църква и параклис. Той се казва „Св. Димитър“ и се намира в Дома за възрастни хора. Построен е изцяло с дарения на семейство Арнаудови. Едва ли има друго такова село“, обясни Благовеста Факирова.

Строителството на църквата в Балван започва през 1882 година, а на 19 октомври 1883 година тя вече е завършена и осветена. Тъй като това става в деня на Св. Иван Рилски Чудотворец, храмът е наречен на името на небесния покровител. В края на миналия век започва дарителска кампания за реставрация на църквата, организирана от тогавашния кмет Благовеста Факирова. Сградата е ремонтирана, възстановени са и стенописите. С реставрацията се ангажира художникът Стоян Николов, който дарява своя труд в полза на храма. Десетки са благодетелите, които даряват средства за каузата.

По случай 135 годии от изграждане на църквата в храма беше внесена и частица от мощите на Св. Иван Рилски.

Екип „Борба“