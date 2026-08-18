Учени откриха механизъм в мозъка, който може да потиска хроничната болка

Учени от Медицинския факултет на Вашингтонския университет в Сейнт Луис са идентифицирали механизъм в мозъка, който действа като своеобразна „спирачка“ на хроничната болка, предаде сайтът на университета WashU.

Откритието, публикувано в Current Biology, е направено при изследвания с мишки и може да помогне за разработването на по-целенасочени терапии при хронична невропатична болка.

Изследователите са установили, че малка област в мозъка, наречена locus coeruleus, играе важна роля за контролирането на болката. При увреждане на нервите обаче нервните клетки в тази област могат да започнат да поддържат усещането за хронична болка.

Учените са се съсредоточили върху така наречените мю-опиоидни рецептори – структури върху нервните клетки, които реагират на вещества, произвеждани естествено от организма, както и на опиоидни лекарства като морфин и фентанил. Когато се активират, тези рецептори могат да намалят предаването на болкови сигнали.

За да проверят ролята им, учените са премахнали мю-опиоидните рецептори от нервните клетки в locus coeruleus при мишки с увредени нерви. В резултат животните са станали по-чувствителни към допир и топлина. Когато изследователите са възстановили рецепторите, тази повишена чувствителност е изчезнала.

Резултатите показват, че тези рецептори могат да действат като естествен механизъм за потискане на хроничната болка. При увреждане на нервите обаче този механизъм вероятно не работи достатъчно добре.

Според учените откритието може да помогне за разработването на нови лекарства, които да въздействат конкретно върху мю-опиоидните рецептори в locus coeruleus. Така би могло да се постигне облекчаване на болката, без да се засягат опиоидните рецептори в други части на мозъка и нервната система.

Невропатичната болка се появява, когато нервите са увредени и започнат да изпращат неправилни сигнали към мозъка. Тя може да се усеща като парене, пробождане или стрелкаща болка и може да бъде причинена от различни заболявания и състояния, сред които диабет, някои вирусни инфекции и притискане на нерви.

Учените подчертават, че резултатите засега са получени само при мишки. Следващата стъпка е да се проучи дали същият механизъм съществува и при хора и дали може да бъде използван за разработването на безопасно лечение на хроничната болка.

БТА