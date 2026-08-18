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Пусснаха билети по 10 евро за „Локомотив“ (Г. Оряховица) – „Етър ВТ“ (В. Търново)

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От днес започва продажбата на билети за двубоя „Локомотив“ (Горна Оряховица) – „Етър ВТ“ (В. Търново). Билетите струват по 10 евро, като за срещата те са една категория.

Деца до 12 години влизат безплатно, но с придружител и попълнена декларация.

В Горна Оряховица билетите ще се продават във фен магазина на стадион „Локомотив“, с работно време 10:00 – 11:00 ч. и 17:00 – 19:00 ч.

Във В. Търново билетите също са във фен магазина, като от дне до четвъртък той ще работи от 17:30 до 19:00 часа.

Дербито на Севера ще се играе в петък, 21 август, от 18:45 ч. на стадион „Локомотив“.

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