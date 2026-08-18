Разделени от път и време, над 500 души от 45 рода се събраха на среща

Емоционална родова среща в стражишкото село Нова Върбовка събра на представители на 45 рода заедно – да се видят, повеселят и отново да видят земята и дома на дедите си.

Срещата се организира от местното читалище „Христо Ботев – 1918“.

Идеята се ражда преди пет години, когато най-големият благодетел на селото, родом от Нова Върбовка – проф. д-р инж. Николай Вълканов, първо дава средства за реновиране на сградата на читалището и църквата „Св. Пророк Илия“. Председателката на читалището Нина Николова му споменала, че ще има събор, който да накара хората да се върнат на село, което от 1760 души през 70-те години на XX век се е стопило до малко над 100. Поискала помощ за осигуряване на техника, но професорът казал, че по-добре е да се направи нещо наистина голямо.

„Тогава се разрових и намерих една папка със записки на тогавашния секретар на Селсъвет Трифон Алексиев. Човекът се постарал и от партидите извадил родовете – оказали се 45 на брой. Започнал от по-миналия век, за което има информация, тъй като селото на няколко пъти е опожарявано и създавано наново. Последно преселниците са от Еленския Балкан – Бадевци, Раювци, от този район идват родове. Описал как вървят поколения докъм 70-те години на XX век. Решихме читалищното настоятелство да издаде алманах, листите в папката много трудно се четяха. Тя е с отворен край, защото летописът продължава. Затова и направихме този събор като родова среща. По принцип е Илинденски, но тъй като се пости до 15 август, го организираме по-късно. Тази година беше на 16 август, в неделя.

Хората започнаха да идват и с всяка година ставаха повече.

Водят си децата, внуците, които при други обстоятелства няма да дойдат. Къщите са запуснати, продадени, и да искат, няма къде да отседнат. Пуснахме списък, който се попълва с имена и контакти от дошлите, както и от кой род са. За да можем да поддържаме връзка. Тази година дойдоха над 500 души, от всички родове по малко“, разказа за „Борба“ Нина Николова.

Празникът започнал с литургия в църквата и продължил на мегдана в центъра. Трапезата и тази година била богата, изцяло за сметка на проф. Вълканов, който дошъл с целия си род – деца, снахи, внуци.

Всяка година, включително и тази, гостувал ансамбъл „Българе“, спонсориран също от учения. Даже лично Христо Димитров играл пред събралото се множество. На събора пял и Драгомир Драганов – Драго Чая.

„Най-важна е срещата между хората. Моя братовчедка 45 години не беше стъпвала на село, имаше и други подобни случаи. Голям купон стана и много хубав, но подготовката я започнахме отдалече. Искаме да възродим Нова Върбовка. Неслучайно мотото на срещата тази година бе „Родът е жив, докато помним откъде сме тръгнали“. Трябва да се връщаме към корена и да се зареждаме с вълнения, емоции и обич“, каза в края председателката на читалището Нина Николова.

Едва приключила, настоятелството се готви за новата среща догодина – с още повече потомци на старите родове, изградили селото.

Ана Райковска

Сн. Николай Христов