Разкриха 40-годишна, използвала фалшива шофьорска книжка

Документно престъпление е разкрито в ОДМВР Велико Търново.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия от служители на сектор “Противодействие на икономическата престъпност” в ОДМВР-Велико Търново и разследващ полицай е установено престъпно деяние.

На 22 януари 2026г. пред служител на сектор “Пътна полиция“ 40-годишна жителка на еленското село Беброво, съзнателно се ползвала от неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС, на което бил придаден вид, че е издадено от компетентния орган на Босна и Херцеговина. Извършителката е привлечена към наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. чл.313, ал.1 от НК.

На обвиняемата е извършена криминалистическа регистрация.