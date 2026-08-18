вторник, август 18, 2026
Последни:
скъпа елетроенергия
У нас

Бизнесът ще плаща с 4 процента по-скъпа електроенергия утре в сравнение с днес, сочат данните на БНЕБ

БОРБА БГ 9 четения 0 Comments

При средна цена от 167,72 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент “Ден напред”, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка – 19 август.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 161,44 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 3,89 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 157,77 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 177,67 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 93 953,33 мегаватчаса електроенергия.

На пазарния сегмент “В рамките на деня” среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 162,40 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 170,03 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

БТА

Вижте още

Новите безработни с траен превес над започналите работа у нас

БОРБА БГ 111 четения 0
потребителска кошница

Лимони, картофи и месо дърпат цените нагоре в малката потребителска кошница

БОРБА БГ 62 четения 0

Отварят моловете в понеделник по нареждане на Борисов

БОРБА БГ 450 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *