Собствени кадри подсилиха втория отбор на „виолетовите“, младостта отново ще е емблематична за състава

С нов старши треньор ще се състезава в Северозападната Трета лига втория отбор на „Етър ВТ“ през предстоящото първенство. Илко Трифонов пое отбора, който стартира официалните срещи с домакинство на „Ком- Берковица“ на 22 август от 18:00 часа. Под негово ръководство бе запазена тенденцията да се разчита на млади футболисти от собствената школа. През лятото от състава си тръгнаха Марин Пендов, Александър Литаров, Радослав Рашков, Боян Вълчев, Дарин Николов, Виктор Стефанов и Димитър Байдаков.

Новите попълнения са завърналите се Радостиян и Давид Димитрови, Александър Краев, Костадин Белалиев, който разтрогна с първия тим и Петър Вълов, роден през 2008 година в Габрово. Левият външен халф е преминал през академиите на „Лудогорец“ и „Ботев“ /Пловдив/. Така най- възрастният играч в състава е Кристиян Кънчев, роден през 2000 година.

В контролите етърци постигнаха различни резултати, завършвайки наравно като гости с „Академик“ /Свищов/ 2:2 и ОФК „Павликени“ 4:4, победиха „Янтра“ в Полски Тръмбеш с 0:2, загубиха от ФК „Севлиево“ с 3:2, от „Черноломец“ /Попово/ с 5:1 и „Лудогорец 3“ с 2:1.

„Подготовката протече според програмата. Дали сме готови, ще покажат резултатите в предстоящите мачове от първенството. Не сме спирали да работим, има още много за да се подобряваме във всички аспекти. Ще разчитаме на млади момчетата, които са от детско-юношеската школа на нашия клуб. Основният приоритет е изграждане, развитие и интегриране на младите в мъжкия футбол – първият отбор на клуба. Във всеки мач ще играем да вземем като резултат и да демонстрираме игрово израстване. Първенството ще е оспорвано. Всички отбори се познаваме. Който е по-мотивиран, по-устойчив психически и физически, е с по-големи шансове за успех“, коментира Илко Трифонов.