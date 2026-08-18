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Венцислав Спирдонов влиза в Държавния съвет по децентрализация – стъпка към финансова независимост на общините

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Председателят на Общинския съвет във Велико Търново и на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) Венцислав Спирдонов е определен за член на Съвета по децентрализация на държавното управление.

Назначението стана ясно от официална заповед на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с която се утвърждава новият състав на консултативния орган.

Ръководството на съвета се поема от ключови фигури в местната и централната власт. Заместник-председатели ще бъдат заместник-министърът на регионалното развитие Поля Занева-Димитрова и Даниел Панов – кмет на община Велико Търново, и председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В структурата влизат още заместник-министри, областни управители и кметове, което гарантира широк диалог между институциите.

Включването на Венцислав Спирдонов е директно признание за неговия дългогодишен опит и експертиза в битката за реална финансова и институционална децентрализация. Като лидер на НАПОС-РБ, той представлява интересите както на големите, така и на малките общини в страната.

Спирдонов нееднократно е подчертавал, че сегашният модел на управление ограничава възможностите на местната власт. Според него липсата на политическа стабилност в страната затруднява работата по места. Основен приоритет в новата му роля ще бъде промяната на законодателството чрез стабилен парламент, за да могат общинските съвети да получат повече правомощия, а общините – по-голяма финансова самостоятелност.

Очаква се новият състав на съвета да даде сериозен тласък на реформите и да скъси дистанцията между местната власт и държавното ръководство.

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