“Янтра” (П. Тръмбеш) подмлади още състава, дава шанс на 18- годишни при мъжете

На млади футболисти ще разчита “Янтра” (Полски Тръмбеш) през новия сезон в Северозападната Трета лига. Поне трима 18- годишни играчи ще получат шанс за първи изяви при мъжете, съобщи старши треньорът Петър Кръстев. През лятото от състава си тръгнаха Георги Денков, Николай Георгиев и Янислав Илиев.

Новите попълнения са: Марин Пендов, Мирослав Кръстев, Касимир Крумов и Христо Симеонов. Възможно е да бъде картотекиран и Бисер Алексиев, направил силен сезон за „Левски“ /Лясковец/. Така се оформя група от 16 футболисти, но в контролните срещи вземаха участие по 12-13.

„За съжаление не успяхме да изиграем проверките в оптимален състав, заради травми и ангажименти на състезателите. Физически отборът е добре и съм доволен от постигнатото в подготовката. Ще дадем шанс на млади момчета и от тях зависи да се възползват от него. На практика оптитните ни хора са Любомир Генчев, Явор Генчев, който дълго лекува контузия, Момчил Кузманов, Калоян Илиев и Марин Пендов. В последната проверка травма получи Тони Маречков и според неговото състояние ще решаваме как да излезем в домакинството срещу „Бдин“ /Видин/ в събота“, коментира Петър Кръстев.

Тръмбешчани записаха четири победи и четири загуби в контролите, като паднаха от „Академик“ /Свищов/, „Етър ВТ“, ФК „Севлиево“ и “Светкавица 2014”.

Програмата на старта среща последователно “Янтра” с “Бдин” (Видин), “Ком- Берковица” и “Академик” (Свищов), което предвещава интересни мачове…