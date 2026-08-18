„ВиК Йовковци“ засече големи кражби на вода от домакинства и промишлени предприятия

С дрон сканират течове по мрежата и следят за лоши ремонти

Водоснабдителната инфраструктура в региона, обслужван от „ВиК Йовковци“, е в критично състояние, което налага неотложни мерки за подобряване на услугите и за оздравяване на сектора. Около този извод се обединиха областният управител Марин Богомилов и новият шеф на водното дружество инж. Росен Найденов на работна среща.

Сериозен акцент в разговора беше и борбата с кражбите на вода, като най-тревожно е, когато става дума за промишлени потребители.

Дружеството планира внедряването на специален софтуер за откриване на течове, както и използването на дрон, който да сканира терена, да контролира дейностите на изпълнителите по реконструкцията на мрежата и да извършва геодезия на структурата на критичните зони в най-ниските точки на инфраструктурата.

„Ще бъде засилен контролът върху качеството на изпълнение на строително-ремонтните дейности. Ще се инспектира стриктно дали изкопите са добре укрепени и дали след приключване на ремонтите настилката е възстановена качествено“, категоричен бе новият управител.

Макар и на работа по-малко от месец, временно назначеният инж. Найденов заяви, че вече е направил задълбочен преглед на най-проблемните участъци във ВиК мрежата, като най-сериозно е положението с водоподаването в община Свищов. Той представи амбициозна програма с няколко основни приоритета – реализация на воден цикъл, включващ основен ремонт на пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води и въвеждане на ГИС система за дигитализиране на мрежата.

По думите му от изключителна важност е във всички населени места да бъде ясно обозначено къде се намират спирателните кранове, за да може при аварии водата да се спира само в засегнатия участък, без да се оставят цели квартали без водоснабдяване.

Скоро във фирмата ще бъде назначен още един главен инженер, който ще отговаря пряко за реконструкцията на пречиствателните съоръжения и за опазването на околната среда при реализацията на водния цикъл.

Да припомним, че „ВиК Йовковци“ е едно от седемте водни дружества в страната, което привлече безвъзмездно средства в размер на 184 млн. лева. по програма „Околна среда“ 2021 – 2027.

Сред най-големите проекти е пълната реконструкция на ПСОВ – Велико Търново. Само първият етап от строителството ще струва около 15 млн. евро.

Ана РАЙКОВСКА