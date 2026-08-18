Задържаха неправоспособен водач, опитал за осуети полицейска проверка

Бързо производство за пречене на орган на властта е започнато в РУ Павликени.

На 17 август в 16:55ч. в с. Обединение служители на РУ Полски Тръмбеш подали светлинен и звуков сигнал на лек автомобил “Фолксваген Голф” с търновска регистрация. Вместо да спре, водачът ускорил и направил опит да избяга с цел осуетяване на проверка.

След последвалото преследване 24-годишният мъж, жител на ловешкото село Дренов, е установен в с. Паскалевец. Проверка констатира, че той е неправоспособен и осъждан. Задържан е за срок до 24 часа.