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Крими

Задържаха неправоспособен водач, опитал за осуети полицейска проверка

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Бързо производство за пречене на орган на властта е започнато в РУ Павликени.

На 17 август в 16:55ч. в с. Обединение служители на РУ Полски Тръмбеш подали светлинен и звуков сигнал на лек автомобил “Фолксваген Голф” с търновска регистрация. Вместо да спре, водачът ускорил и направил опит да избяга с цел осуетяване на проверка.

След последвалото преследване 24-годишният мъж, жител на ловешкото село Дренов, е установен в с. Паскалевец. Проверка констатира, че той е неправоспособен и осъждан. Задържан е за срок до 24 часа.

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