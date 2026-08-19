При 400 разрешителни, нощем таксита във Велико Търново няма

Председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов организира среща с таксиметровите превозвачи

Председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов инициира среща с таксиметровите превозвачи на 25 август от 9 часа заради зачестилите сигнали към него, че вечер, нощем, през почивните дни и по празници таксита в старата столица трудно се намират. Проблемът съществува, при положение че има издадени около 400 разрешителни за таксиметров превоз. Той самият като ползвател на услугата често е попадал в такава ситуация, а това понякога не е просто неудобство.

„Младо момиче приключва работа или излиза от заведение късно вечер и няма с какво да се прибере. Възрастен човек остава без транспорт. Гости на града също попадат в такава ситуация. Затова мисля, че си струва да поговорим как можем заедно да решим този проблем. Нямам намерение да казвам на никого как и кога да работи. Ще помоля и самите превозвачи да потърсим начин в най-трудните часове да има достатъчно коли“, коментира Венцислав Спирдонов.

Таксиметровият превоз по закон е обществен превоз и според него трябва да се намери баланс – да се пазят интересите на хората, които работят този бизнес, но и да не остават гражданите без транспорт тогава, когато най-много им е нужен.

Ана РАЙКОВСКА