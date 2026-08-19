Близо 500 евро е месечната стипендия на курсантите в НВУ

От 462 до 482 евро е месечната стипендия на курсантите от Националния военен университет, провери „Борба“. Сумата не изглежда голяма, но бъдещите офицери не заплащат за своето обучение, което се покрива изцяло от държавата.

На фона на дългогодишния недокомплект на Българската армия и липсата на достатъчно офицери и войници курсантите от НВУ получават много добри условия. Те ползват съвременно обзаведени безплатни общежития, столово хранене, безплатно униформено облекло, интернет и центрове с условия за спорт и фитнес зали.

Курсантите имат полигонна и тренажорна база, възможност за участие в съвместни обучения с държави – членки и партньори на НАТО, изучаване и използване на различни видове техника и въоръжение.

Бъдещите офицери получават и възможност за обучение по чужд език съгласно стандарт на НАТО, за което се сдобиват и със сертификати. НВУ дава възможност и за обучение и специализации в университети на страни от Европейския съюз.

Освен това завършилите курсанти получават сигурно назначение в редиците на Българската армия, диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър по военна специализация и по гражданска специалност.

Въпреки придобивките привличането на курсанти през последните години не е толкова лесно. Националният военен университет е учебно заведение, което не прави компромиси при подбора на бъдещите офицери. Те преминават различни тестове, включително физически и такива за психологична годност.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: НВУ