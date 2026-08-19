Боята за пешеходните пътеки идва със сертификат за качество, масовата е по БДС

Боите за пешеходните пътеки във Велико Търново се поръчват и пристигат със сертификати за качество. Маркировката се полага от общинското предприятие „Организация на движението, паркинги и гаражи“.

В натоварените зони на уличната мрежа във Велико Търново, където има и по-интензивно движение на пътни превозни средства, се полага боя, тип „DEKO PROFESSIONAL 2К“ студен пластик. Тя е произведена в съответствие с регламент REACH 907/2006/ES.

В зоните с по-слаба натовареност на движението се полага бяла акрилна боя за хоризонтална пътна маркировка „СИТИ“. Тя отговаря на изискванията на БДС EN 1436. Всяка новозакупена партида е придружена със сертификат за съответствието и нужните изисквания на техническата спецификация.

В момента се освежават пешеходните пътеки около училищата и в натоварените зони на Велико Търново. Някои са в лошо състояние, а други не се нуждаят от пребоядисване. Темата с пешеходните пътеки и износването на боята е актуална всяка година. Масовото мнение е, че маркировката не издържа достатъчно дълго, други смятат, че самата боя е надеждна, но се цапа от гумите на автомобилите.

В съседна Горна Оряховица преди време предприеха миене на пешеходните пътеки, което даде задоволителен резултат.

Михаил МИХАЛЕВ