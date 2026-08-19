„Евровизия 2027“ е шанс за България дългосрочно да подобри имиджа си на туристическа дестинация, смятат от БХРА

Провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“ в България и в Бургаския регион е шанс за страната ни да покаже своето гостоприемство, култура, традиции и да подобри имиджа ни като туристическа дестинация за години напред.

Около това мнение се обединяват представителите на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), съобщиха от организацията.

Имаме огромен шанс да представим страната си във всички области, а дали сме се справили успешно реално ще разберем през 2028 година, подчертава председателят на БХРА Георги Щерев, цитиран в прессъобщението. Практиката показва, че при успешно проведени подобни мероприятия с мисъл за бъдещето, ръстът през следващата година в туристическия сектор е налице, добавя той.

„Евровизия“ е възможност да развием дестинацията, да запълним крилата на сезона, за което говорим от години и е чудесно, че за домакин бе избран Бургас, което дава реален шанс на целия регион, и на цялото Черноморие да бъде във фокуса и да стане по-видим и разпознаваем, допълва Щерев.

Според председателя на БХРА е удачно да се помисли за осигуряване на транспортна свързаност, включително и морски транспорт, който да свързва различните курорти и градове по Черноморието, така че гостите на „Евровизия 2027“ да могат да разгледат например Римските терми и най-старото злато в света във Варна, Дворецът в Балчик, Старият град на Несебър и десетките културни забележителности по нашето крайбрежие.

Домакинството на „Евровизия 2027“ ще даде възможност за нова презентация на Българското Черноморие, каквото не е правена от години, подчертава и членът на УС на БХРА и ръководител на структурата на организацията в Поморие Георги Тръпков. Това е шанс да покажем гостоприемството си на гости, които при други равни условия можеше и да не стигнат до България, допълва Тръпков.

От организационния комитет от община Бургас още при кандидатстване за домакинството на конкурса създадоха един неформален съвет, свързаха се с голяма част от бизнесите в региона и се дискутира как най-правилно да бъде направена цялостната организация – с настаняване, транспорт, изхранване, съпътстващи събития, парти зони, така че да се придаде добавена стойност на събитието, а всички гости да си тръгнат с позитивни впечатления от Бургас, Черноморието и България, посочва Тръпков.

Обмисля се как да се използват всички транспортни възможности за пристигане в Бургас през летищата в София и Истанбул. Конкурентно предимство на Бургаски регион е, че може да се използва легловата база в Слънчев бряг, а отделно само на 20 километра от града има над 150 000 легла. Тръпков подчертава, че в рамките на това събитие в синхрон и унисон властите и бизнеса трябва да да работят да предоставят добавена стойност, да организират подходящи съпътстващи събития в рамките на този период, с които да демонстрираме богатствата, традиции, културата и туристическите ни дадености, като запазим здравия разум и не се вдигат шоково цените на съпътстващите услуги, за да не се получи обратен ефект.

Работата по организиране на „Евровизия 2027“ трябва да започне незабавно, както се казва от вчера, посочва и заместник-председателят на БХРА Веселин Налбантов. Много сме щастливи от избора на Бургас за домакин на събитието и считаме, че това събитие може да се окаже разковничето за удължаване крилата на сезона, за което говорим от години, обяснява той. Според него е необходимо Министерство на туризма да поеме основна роля при координиране на процеса за организиране на „Евровизия“ и съпътстващите събития, така че да се разрешат всички неудачи в Слънчев бряг и те да не бъдат усетени от гостите на конкурса и туристите през следващия сезон.

Браншът също ще направи всичко по силите си, а извън опитите за спекулация, цените ще са умерени, като предполагам, че една стая в Слънчев бряг в 4-звезден хотел по времето на „Евровизия 2027“ ще се предлага на цени до 200-250 евро на ден.

Надяваме се Господ да се окаже не просто българин, но и бургазлия и да ни осигури и хубаво време, допълва Налбантов. Необходимо е да се осигури транспортна свързаност между курорта и сцената на „Евровизия 2027“ , да се осигурят безплатни шатъли, да се премахнат сините зони в курорта дори и временно, да се контролират такситата. Според Налбантов институциите могат да подпомогнат процеса, като ускорят издаването на визи за работници от трети страни, така че още през април да има достатъчно служители в курорта, както и да въведат издаване на еднократни визи на граница за съседни държави като Турция. Той смята, че нужно незабавно да се проведе рекламна кампания.

Браво на това невероятно момиче Дара, което даде този шанс на България, но трябва всички да се разбързаме и да извлечем максимума от това събитие. Да не гледаме келепира, а дългосрочния имидж, подчертава Налбантов.

Необходимо е да надградим събитието, да се планират допълнителни мероприятия и да се направи максимално добра организация, подчерта и председателят на Туристическа камара – Приморско и представител на БХРА Стоян Петров.

Миналата седмица стана известно, че Бургас ще бъде домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май. Финалът ще бъде на 15 май.

БТА