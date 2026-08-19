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Крими

Иззеха 20 килограма контрабанден тютюн от  колата на рецидивист

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Преписка за държане на акцизни стоки е заведена в РУ Горна Оряховица.

На 18 август при изясняване на получена оперативна информация е извършена проверка в Лясковец на лек автомобил “Мерцедес”, собственост и управляван от 56-годишен криминално проявен жител на същия град.

На задната седалка на автомобила са намерени два найлонови чувала с общо тегло от 20 кг., в които се съдържа нарязана тъмно-кафява на цвят листна маса с мирис на тютюн.

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