Иззеха близо килограм канабис от имота на латвийка в Иванча

В жилищен имот в с. Иванча, обитаван от 54-годишна латвийска гражданка, продължително пребиваваща на територията на Република България, на 18 август е извършена проверка, която установила растение, реагиращо на полеви наркотест на канабис. Иззета е сурова растителна маса с тегло около 880 грама.

В РУ Полски Тръмбеш е образувано ДП за престъпление по чл. 354в, ал. 1, пр. 3 от НК.

Досъдебно производство за държане на наркотични вещества е започнато в РУ Полски Тръмбеш.

На 18 август около полунощ в с. Раданово е проверен паркиран лек автомобил с русенска регистрация, в който са установени трима местни жители. В близост до превозното средство е установена цигара със суха зелена растителна маса с тегло около грам, а на задната седалка свивка с тегло около 1,3 грама. При извършен полеви наркотест растителната маса реагира на синтетичен канабиноид.

Единият мъж заявява че наркотичното вещество е негова собственост и го предава доброволно. 24-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа.