Какво вещаят звездите за четвъртък, 20 август

Луната преминава от Скорпион в Стрелец. Хармоничният й аспект с Нептун засилва интуицията ни, творческото ни вдъхновение и желанието ни да избягваме от сивото ежедневие. Опозицията на Луната и Уран предупреждава за внезапни обрати, неочаквани промени в плановете. Отдайте се на приятното лятно настроение и ако нещо не върви както е по предварителните ви планове, не се насилвайте. Оставете го за друг път.

ОВЕН

Не всичко върви по ваш план

Денят ви поднася неочаквани обрати, неочаквани промени в плановете и това е възможно да ви обърка и забави. Желанието ви да бързате и да карате нещата да се случват на всяка цена ще е голямо, но в крайна сметка трудно ще осъществите целта си. Вместо да хабите нерви, просто осъзнайте, че понякога нещата не вървят така, както ги искате.

ТЕЛЕЦ

Отпуснете се

Ще се изнервите, защото един общ ангажимент, който имате с колегите си на работното място, хич не върви и колкото и енергия да влагате в него, нещата не идват на място. Освободете се от желанието си да критикувате и да влизате в излишни спорове. Бъдете с нагласата, че днес трудно ще вървите към прогрес. Отпуснете се. Лято е.

БЛИЗНАЦИ

С краката нагоре

Ще станете свидетели на внезапни промени в плановете на вашите партньори по бизнес или пък на половинката. Настроенията им бързо ще се сменят и вие можете да се объркате, ако се опитвате да анализирате какво точно мислят в момента. Оставете се на течението. Не гадайте, а приемайте. Днес очевидно всичко е с краката нагоре.

РАК

Не се претоварвайте

Доверете се на вътрешния си глас днес, защото точно той ще ви помогне да усетите скритите намерения на околните. Промените в ежедневните ви задачи ви създават напрежение, защото ви изваждат извън познатата рутина. Не се разпилявайте с чужди проблеми и не поемайте повече работа, отколкото можете да носите.

ЛЪВ

Плановете ще се разместят

Възможно е в сутрешните часове да не ви се работи. Да ви се иска да изпиете още една чашка кафе в приятни разговори или пък дочитайки последните страници от интересна книга. В следобеда обаче темпото се забързва и от вас се иска да реагирате по-адекватно на извънредни ситуации. Плановете, които сте си правили, ще се разместят.

ДЕВА

С добри намерения сте

Иска ви се да разрешите всички проблеми на света, но както знаете – това е невъзможно. Понякога се намесвате и там, където нямате работа. Това се възприема като нахалство от ваша страна, нищо че го правите съвсем чистосърдечно и с добри намерения. Често пъти добрите ви намерения не биват възприемани добре.

ВЕЗНИ

Промяна в плановете

В четвъртък очаквайте повече разговори и получаването на новини, които могат изненадващо да променят плановете ви както до края на деня, така и до края на седмицата. Пазете се от прибързани изказвания и не влизайте в спорове, ако чуете нещо, което не ви харесва особено много. В любовта ви чакат приятни преживявания.

СКОРПИОН

Придържайте се към бюджета си

Вниманието ви се пренасочва към финансовата сфера. Неочаквани разходи или промени в уговорки могат да ви изненадат, затова бъдете внимателни с парите. Извадете тефтера и прегледайте текущите си разходи. Не правете емоционални покупки и се придържайте към бюджета, който вече сте изградили. Стойте си повече вкъщи.

СТРЕЛЕЦ

Енергия – в следобеда

Не е изключено сутринта да се събудите развълнувани и вдъхновени да направите хиляди неща. Липсва ви енергия обаче, поне до ранния следобед. Нека липсата на енергия не ви демотивира. Изчакайте своето време и то ще дойде в следобеда и вечерта. Можете да започнете нещо ново в живота си.

КОЗИРОГ

Не можете да огреете навсякъде

Неочаквани промени около вас могат да ви накарат да се почувствате силно напрегнати. Не се опитвайте да спрете събитията с твърдоглавие. Направете своята вътрешна равносметка и проследете кое защо се случва. В следобеда намалете оборотите. Не искайте да огрявате навсякъде. Не можете да го направите.

ВОДОЛЕЙ

Насладете се на деня

Ще видите, че вие си правите планове за нещо, но като цяло съдбата по всякакъв начин ще се опитва да ги развали и да обърне нещата откъм различен ъгъл. Не бързайте да се ядосвате, ако видите, че не всичко върви според очакванията ви. Това към момента е съвсем нормално. Отпуснете се и се насладете на хубавия летен ден.

РИБИ

Успявате

Мислите си, че за вас четвъртък ще е лежерен летен ден, но ако не сте в отпуск, ежедневието ви може да стане доста натоварено. Неочаквани изисквания от страна на ръководството или пък на клиенти могат да ви натоварят и психически, и физически. Ще се чудите как да свършите работата, но накрая ще успеете.

Хороскоп за родените на 20 август – Честит рожден ден! През следващата година ще реализирате важни професионални проекти, които отлагахте поради обстоятелства или липса на подходящ момент. Сега условията се подреждат във ваша полза и успехът ще бъде до вас. Работата ви ще носи удовлетворение и видими резултати.

Тодор Емилов-Тео