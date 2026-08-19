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Култура

Моминска празнична носия от Писарево представят в „Съкровища от раклата на баба“

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В поредицата „Съкровища от раклата на баба“ етнологът Петър Георгиев представя моминска носия от село Писарево. Тя е тип балканджийска и се е носила от момите на празници.

Носията се състои от бяла памучна риза от домашно платно с платка на раменете и дълбок пазвен отвор. Украсена е с флорални мотиви, разположени върху края на ръкава и хоризонтално на раменната платка върху гърдите на момата. За бродирането са използвани памучни конци в червено и черно.

Фустата е вълнена от фин домашнотъкан плат, на клинове, украсена с черни ленти сатен в долната й част. Престилката е едноплата, от фин вълнен домашен плат с флорални мотиви в долния край, а краищата й са наплетени с цветен конец.

Чорапите също са вълнени, светли, изпълнени с флорални и геометрични мотиви. Забрадката е купешка – памучна с щампи в четирите ъгъла.

На кръста има женски пояс, тъкан на кори, изпълнен с геометрични мотиви и моминска кърпичка с избродиран стилизиран мотив – дървото на живота. На шията момата носи гердан от мъниста.

Източник: Исторически музей – Горна Оряховица

 

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