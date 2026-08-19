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НВУ обяви 7 свободни места за Инженерни войски

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Курсантите, които ще се обучават в програмата, предлагана за първи път в НВУ „Васил Левски“, ще се дипломират с бакалавърска степен по военна специализация „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и бакалавърска степен по гражданска специалност „Строителство на сгради и съоръжения”.

Кандидатстването за едно от седемте места става в най-близкото военно окръжие или директно в приемните центрове на НВУ във Велико Търново и Шумен.

Гражданската специалност ще даде възможност на курсантите  да осъществяват техническо ръководство при изграждане, ремонт, саниране, възстановяване и рехабилитация на сгради и съоръжения или на части от тях. Те ще бъдат обучени извършват или да участват в извършването на проектантска дейност в съответствие с дадената техническа правоспособност. Също така да осъществяват мениджърска дейност в областта на строителството, да участват в административното обслужване на инвестиционни процеси и да извършват преподавателска дейност до ниво, съответстващо на ОКС „бакалавър”, както и да осъществяват научноизследователска работа.

Михаил МИХАЛЕВ

 

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