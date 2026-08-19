ОФК „Павликени“ се завръща на стадион „Ганчо Панов“

Опитният защитник Ивайло Велчев и младоците Борислав Борисов и Борислав Стоянов са летните попълнения в състава на ОФК „Павликени“. Първият е полузащитник, вторият е нападател, като и двамата са юноши на местния клуб. Досега бяха в школата на „Етър ВТ“ и играха за юношеския тим на „болярите“ до 17 години.

Единственият напускащ е нападателят Александър Краев, така че като цяло отборът е в познатия си вид от миналия сезон в Северозападната Трета лига.

Добрата новина е, че ремонтът на стадион „Ганчо Панов“ е към своя край и възпитаниците на Димо Атанасов отново ще играят пред своя публика на своя терен, който е в много добро състояние. През пролетта те домакинстваха на стадиона в Сухиндол. В контролите павликенчани победиха втория отбор на “Спартак” /Плевен/ с 2:0, загубиха от „Янтра“ /Полски Тръмбеш/ с 3:2, от “Академик” /Свищов/ с 2:0 и от ОФК “Левски 2007” /Левски/ с 4:3, а в последната завършиха наравно 3:3 с дубъла на „Етър ВТ“.

В събота от 18:00 часа павликенчани приемат „Левски 2007“ /Левски/ в комшийско дерби.