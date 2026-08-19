Празник на градинарската чорба стягат за 21-ви път в Златарица

Празник на градинарската чорба стягат в Златарица за 21-ви път на 5 септември. От 10.00 часа в местността Черничките ще се съберат кулинари от близо и далеч, за да почетат традициите на гурбетчиите градинари, пренесли уменията си из цяла Източна и Средна Европа от края на ХІХ век.

Още от сутринта ще закъкрят казаните на участниците в кулинарния конкурс за най-добра градинарска чорба. През миналата година се включиха и участници от Румъния.

Забавления за малки и големи, базар за местни продукти и занаяти, фолклорна програма и музикални изпълнения очакват посетителите.

Празникът възражда обичай, който преди години е съпътствал живота на трудолюбивите местни хора, тръгнали из Европа да се учат на занаят и майсторлък в градинарството. Обичаят е съществувал в Златарица преди много години при изпращането и посрещането на местни гурбетчии.

Средно между 500 и 600 души от Златарица са отивали всяка година на работа в Румъния, Австрия, Чехия и Русия.

Михаил МИХАЛЕВ