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Авариен ремонт на водопроводна мрежа спира водата в части от Велико Търново

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“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 19.08.2026 г. (сряда) от 10:00 до 15:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. “Симеон Велики” № 1.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 19.08.2026 г. (сряда) от 10:00 до 14:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. “Козлодуй”.

 

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