Авариен ремонт на водопроводна мрежа спира водата в части от Велико Търново

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 19.08.2026 г. (сряда) от 10:00 до 15:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. “Симеон Велики” № 1.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 19.08.2026 г. (сряда) от 10:00 до 14:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. “Козлодуй”.