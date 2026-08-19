Симеон Василчев със злато и бронз от „Млади надежди“ във Варна

Отлично представяне записаха състезателите на СКТМ „Янтра 2012“ на 37-то издание на международния турнир по тенис на маса „Млади надежди“ във Варна. В стстезанието участваха 184 спортисти от шест държави – Германия, Молдова, Турция, Румъния, Украйна и България.

Най-силно за клуба се представи Симеон Василчев, който спечели златен медал при момчетата до 13 години. На финала той се наложи над представителя на Украйна Пушкаров.

Симеон поднесе и една от големите изненади на турнира в по-горната възрастова група. След като заедно със съотборника си Адем Ахмедов спечелиха своите групи, Василчев постигна впечатляваща победа с 3:0 над Красен Савов – състезател, който е две години по-голям от него и е част от разширения национален отбор.

В полуфинала Симеон отстъпи драматично с 2:3 от Димитър Димитров от Панагюрище, също две години по-голям, и заслужи бронзов медал.

Адем Ахмедов също записа силно участие, като спечели изключително тежката си група. За съжаление жребият срещна двамата съотборници на четвъртфинал, което означаваше, че единият трябва да отпадне.

До четвъртфинал достигна и Мая Цанкова при 13-годишните. Тя отстъпи на шампионката на България Дамяна Стоилова.

За Моника Илиева, Йоан Георгиев и Михаела Трифонова турнирът бе дебют във формата – ценен опит и важна стъпка в развитието им.