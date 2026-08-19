Собственик отказа да пусне проверяващи в гаражите си след съмнение, че са превърнати незаконно в сервиз

Дават случая на прокуратурата

Продължава сагата около гаражите в квартал „Чолаковци“, за които „Борба“ вече писа. Жители пропищяха заради новоизградени клетки на улица „Райчо Николов“ 3. Тяхното строителство беше одобрено с решение на местния парламент, а общинските съветници гласуваха единодушно с цел решаване на проблемите с паркирането и организацията на движението в града.

Одобрено е изграждането на осем клетки, като местата за тях са разиграни на търг, организиран от Община В. Търново. Впоследствие обаче в процедурата се явява бащата на общинарка, взема три места и прави халета, в които се ремонтират автомобили и шумът е невъобразим. За това сезираха Постоянната комисия „Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията“ няколко граждани, които от трибуната разкриха и фрапиращи факти. Според тях в част от гаражите изобщо не се поставят автомобили, като по всяка вероятност се извършва търговска дейност.

С решение на комисията беше извършена проверка от служители на Общинска администрация, съвместно със служители на Регионалната дирекция за национален строителен контрол. Тя обаче удари на камък.

Собственикът на гаражни клетки 3, 4 и 5 отказа да осигури достъп до имота си, за който трябваше да се установи дали е с премахнати преградни стени и дали се ползва с търговска цел.

Във връзка с отказа служители на общинската администрация ще извършат допълнителна проверка по жалбите на живущите в съседния блок.

В общинската администрация не са постъпвали документи за промяна предназначението на гаражните клетки, съответно не е издавано разрешение за промяна предназначението им. Няма данни в гаражните клетки да се извършва търговска дейност, категорични са от администрацията.

При проверката се констатира още, че разстоянието до сградата, широчината и височината на гаражните клетки са в съответствие с одобрения инвестиционен проект. Съгласно одобрения инвестиционен проект предвиденото разстоянието между съществуващата жилищна сграда и новостроящите се гаражни клетки е 7 м., което е съобразено със съществуващата инфраструктура, обясняват от администрацията.

Екип „Борба“