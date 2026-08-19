SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

СПЕЦИАЛИСТ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

за ЦНСТДБУ ул. „Ильо войвода“ № 4 в гр. Велико Търново

Какво включва ролята?

Пряка социална и педагогическа работа с децата/младежите, настанени в социалната услуга.

Организиране и структуриране на свободното време и ежедневието на децата.

Комуникация с държавни и обществени организации с оглед осигуряване и защита на най-добрия интерес на децата/младежите.

Очакваме кандидати с опит в социално-педагогическата сфера, с умения за общуване с деца и тийнейджъри и най-вече с желание и готовност да работят за каузата на децата и младежите, израснали в неблагоприятна социална среда.

Изисквания към кандидатите:

Висше образование – специалност “Педагогика”, “Социални дейности”, “Социална педагогика”.

Познаване особеностите на детската и юношеска възраст.

Професионален опит в работа с деца и юноши.

Умения за справяне в критични ситуации, за решаване на конфликти и поставяне на граници.

Добро познаване на законодателството в сферата на социалните услуги.

Инициативност и умения за работа в екип.

Готовност за работа на смени по график.

Компютърна грамотност /Internet, Microsoft Office/.

Отлични комуникативни способности.

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо

Автобиография

Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации

Препоръка от предишен работодател /при възможност/

Какво предлагаме:

Динамична работна среда в световноизвестна неправителствена организация, посветена на благородната кауза за грижи за децата;

Ежемесечни супервизии и въвеждащи и надграждащи обучения по теми, съобразени с професионалните потребности на сътрудниците, като например: Травма-ориентирана грижа, Защитно поведение, Управление на конфликти, Защита от насилие и др.

Придобиване на ценен професионален опит в реална среда;

Отличен социален пакет, който включва: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, възможности за обучения и професионално развитие, допълнителни дни отпуск.

Ако тази информация е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи за кандидатстване на е-мейл адрес: bilyana.sokolova@sosbg.org .

Ако имате нужда от допълнителна информация, можете да се обадите на тел. 0884 669 042 – Биляна Соколова.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване 9.09.2026 г.

Ще се свържем за интервю само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.