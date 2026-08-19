сряда, август 19, 2026
Последни:
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА
Общество

SOS Детски селища България търси да назначи специалист в социалната сфера

БОРБА БГ 5 четения 0 Comments

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 СПЕЦИАЛИСТ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

за ЦНСТДБУ ул. „Ильо войвода“ № 4 в гр. Велико Търново

 

Какво включва ролята?

  • Пряка социална и педагогическа работа с децата/младежите, настанени в социалната услуга.
  • Организиране и структуриране на свободното време и ежедневието на децата.
  • Комуникация с държавни и обществени организации с оглед осигуряване и защита на най-добрия интерес на децата/младежите.

Очакваме кандидати с опит в социално-педагогическата сфера, с умения за общуване с деца и тийнейджъри и най-вече с желание и готовност да работят за каузата на децата и младежите, израснали в неблагоприятна социална среда.

Изисквания към кандидатите:

  • Висше образование – специалност “Педагогика”, “Социални дейности”, “Социална педагогика”.
  • Познаване особеностите на детската и юношеска възраст.
  • Професионален опит в работа с деца и юноши.
  • Умения за справяне в критични ситуации, за решаване на конфликти и поставяне на граници.
  • Добро познаване на законодателството в сферата на социалните услуги.
  • Инициативност и умения за работа в екип.
  • Готовност за работа на смени по график.
  • Компютърна грамотност /Internet, Microsoft Office/.
  • Отлични комуникативни способности.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Мотивационно писмо
  • Автобиография
  • Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации
  • Препоръка от предишен работодател /при възможност/

Какво предлагаме:

  • Динамична работна среда в световноизвестна неправителствена организация, посветена на благородната кауза за грижи за децата;
  • Ежемесечни супервизии и въвеждащи и надграждащи обучения по теми, съобразени с професионалните потребности на сътрудниците, като например: Травма-ориентирана грижа, Защитно поведение, Управление на конфликти, Защита от насилие и др.
  • Придобиване на ценен професионален опит в реална среда;
  • Отличен социален пакет, който включва: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, възможности за обучения и професионално развитие, допълнителни дни отпуск.

Ако тази информация е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи за кандидатстване на е-мейл адрес: bilyana.sokolova@sosbg.org.

Ако имате нужда от допълнителна информация, можете да се обадите на тел. 0884 669 042 – Биляна Соколова.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване 9.09.2026 г.

Ще се свържем за интервю само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

 

Вижте още

Деца от социални институции във В. Търново отбелязаха Международния ден за борба с трафика на хора

БОРБА БГ 166 четения 0

Стражица почете 100 години от рождението на Рачко Ябанджиев

БОРБА БГ 1474 четения 0

Гръмката акция в КАТ може да се окаже много шум за нищо заради пропуски в наредба?

БОРБА БГ 9428 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *