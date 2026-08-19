SOS Детски селища България търси да назначи специалист в социалната сфера
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
СПЕЦИАЛИСТ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА
за ЦНСТДБУ ул. „Ильо войвода“ № 4 в гр. Велико Търново
Какво включва ролята?
- Пряка социална и педагогическа работа с децата/младежите, настанени в социалната услуга.
- Организиране и структуриране на свободното време и ежедневието на децата.
- Комуникация с държавни и обществени организации с оглед осигуряване и защита на най-добрия интерес на децата/младежите.
Очакваме кандидати с опит в социално-педагогическата сфера, с умения за общуване с деца и тийнейджъри и най-вече с желание и готовност да работят за каузата на децата и младежите, израснали в неблагоприятна социална среда.
Изисквания към кандидатите:
- Висше образование – специалност “Педагогика”, “Социални дейности”, “Социална педагогика”.
- Познаване особеностите на детската и юношеска възраст.
- Професионален опит в работа с деца и юноши.
- Умения за справяне в критични ситуации, за решаване на конфликти и поставяне на граници.
- Добро познаване на законодателството в сферата на социалните услуги.
- Инициативност и умения за работа в екип.
- Готовност за работа на смени по график.
- Компютърна грамотност /Internet, Microsoft Office/.
- Отлични комуникативни способности.
Необходими документи за кандидатстване:
- Мотивационно писмо
- Автобиография
- Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации
- Препоръка от предишен работодател /при възможност/
Какво предлагаме:
- Динамична работна среда в световноизвестна неправителствена организация, посветена на благородната кауза за грижи за децата;
- Ежемесечни супервизии и въвеждащи и надграждащи обучения по теми, съобразени с професионалните потребности на сътрудниците, като например: Травма-ориентирана грижа, Защитно поведение, Управление на конфликти, Защита от насилие и др.
- Придобиване на ценен професионален опит в реална среда;
- Отличен социален пакет, който включва: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, възможности за обучения и професионално развитие, допълнителни дни отпуск.
Ако тази информация е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи за кандидатстване на е-мейл адрес: bilyana.sokolova@sosbg.org.
Ако имате нужда от допълнителна информация, можете да се обадите на тел. 0884 669 042 – Биляна Соколова.
Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.
Краен срок за кандидатстване 9.09.2026 г.
Ще се свържем за интервю само с одобрените кандидати.
Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.