Общината спечели съдебния спор с митрополията за църквата на св. Теодосий Търновски

Община Велико Търново е спечелила и второто дело, състояло се през юли, в което митрополията претендираше за поземления имот от 7,5 дка в землището на село Самоводене, в местността Шушманец.

През септември 2024 г. археолозите проф. Хитко Вачев и Илиян Петракиев от Регионалния исторически музей – Велико Търново, направиха уникално откритие, разкривайки църквата от XIV век към манастира на св. Теодосий Търновски.

Тогава находката се превърна в археологическа сензация, още повече че за нейния строеж средства е дарил цар Иван Александър, а и сам участвал с личен труд, носил лично пясък „на три пъприща отстояние“.

За локализацията на църквата на археолозите помогнали и сведения на д-р Васил Берон от 1856 г. Тогава той отбелязал, че на около 1 км от манастира „Св. Троица“ има „едно порутено здание, което вероятно е било църква“.

Скоро след откритието Великотърновската митрополия се опита да саботира по-нататъшните разкопки, обявявайки, че имотът е църковен. Съдът обаче се произнесе в полза на Общината.

На предстоящата сесия при положително гласуване от страна на общинските съветници имотът ще бъде предоставен безвъзмездно за три години на РИМ – Велико Търново, за продължаване на теренните археологически проучвания.

Имотът е с акт за частна общинска собственост, от 6 юни 2025 г.

Ана Райковска

Сн. авторката, архив