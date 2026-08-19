Театър ВЕСЕЛ покани „Рибарят и златната рибка” на Международния фестивал „Лято, кукли и приятели”

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели”, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, продължава на 22 август в 11:00 часа на сцена „Арт Лято” до Художествена галерия „Борис Денев” в старата столица.

Спектакълът „Рибарят и златната рибка” е по мотиви от едноименната приказка на А.С.Пушкин.

Гостува Държавен куклен театър – Търговище. Драматизацията и постановката са на Мариета Ангелова-Марионета. Сценографията, куклите и костюмите са дело на Емелияна Тотева, а музиката – на Михаил Шишков. Актьорите Димитър Караиванов, Цветина Иванова, Микаела Кюркчиева и Калин Колев ще пренесат малките зрители в света на приказките. Със забавно настроение и морско вълнение артисти-музиканти представят невероятната история за Златната рибка. А самата Златна рибка ще проговори с глас вълшебен и ще сподели своята тайна – къде се крие щастието.

След представлението, точно в 12:00, започва гласуването на зрителите за най-добър спектакъл на осмото издание на „Лято, кукли и приятели” 2026. На страниците на фестивала и на Театър ВЕСЕЛ ще бъде публикуван електронен формуляр със заглавията на всички спектакли, представени през летните месеци на сцена „Арт Лято” и в Художествена галерия „Борис Денев”. Някое от тези представления ще получи Наградата на публиката.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели” 2026, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев”, Народно читалище „Искра” и Народно читалище „Надежда”. Форумът е част от календара на културните събития на Общината. Входът е свободен.