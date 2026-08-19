В традиционния Ден на кмета набелязаха превантивни мерки за ограничаването на пожарите

От 186 пожара в сухи треви в областта 51 са в община Павликени

Традиционният Ден на кмета се проведе в Община Павликени, като една от важните задачи беше набелязването на допълнителни превантивни действия за ограничаване на пожарите на територията на общината.

Главен инспектор инж. Николай Александров, началник на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в РД ПБЗН – Велико Търново, който присъства на срещата, отправи към кметовете апел за активна намеса, тъй като голяма част от случаите са от човешка дейност.

От началото на юни 2026 г. досега на територията на цялата област Велико Търново са регистрирани 186 пожара в сухи треви, от които 51 са в община Павликени. Наскоро, само в рамките на два почивни дни, 8 от общо 10 пожара в областта са също на нейна територия.

Тези запалвания представляват сериозна заплаха за имуществото и живота на гражданите на община Павликени, тъй като повечето са в близост до населените места.

От началото на месеца са организирани две изнесени дежурства с противопожарна техника, които да подпомагат за по-бърза реакция РСПБЗН Павликени – едното е в района на Мусина, Михалци, Стамболово, а другото – на Батак, Сломер, Караисен, в близост и до главния път за Свищов.

Контролен екип от РДПБЗН Велико Търново осъществява обходи на територията на община Павликени и при констатиране на палене на огън или извършването на огневи работи се предприемат административно-наказателни мерки. Кметовете поеха ангажимент да припомнят на жителите, че всеки нарушител ще бъде санкциониран.

От своя страна Община Павликени поддържа в постоянна готовност високопроходимия пикап на Доброволното формирование, който е оборудван за пожарогасене.

Иначе пътните банкети са поддържани и окосени, което също допринася да се намалят запалванията край пътищата.

От Общината напомнят, че периодът от 1 април до 31 октомври 2026 г. е определен за пожароопасен сезон в горските територии, въведени са редица ограничения с превантивна цел.

Ана РАЙКОВСКА