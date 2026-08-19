Три имуществени санкции за 76 693 евро наложиха на „Кроношпан“ само за месец

Сигналите за неприятни миризми и лошо качество на въздуха във Велико Търново станаха ежедневни

ТРИ ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 76 693 ЕВРО СА ИЗДАДЕНИ НА „КРОНОШПАН“ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ. Това става ясно от отчета за контролната дейност на РЗИ Велико Търново за юли. В отчетения период служителите на екоинспекцията са извършили общо 116 проверки на 107 обекта.

Съставени са три акта за установени административни нарушения. Един от тях е именно на „Кроношпан“ за разпространение на миризми извън границите на производствената площадка на 17 юни.

Съставен е акт на дружество за неводене на отчетност на отпадъците по Закона за управление на отпадъците и на длъжностно лице за нарушение на разпоредба от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

През отчетения период е сключено споразумение по Закона за административните нарушения на стойност 715 евро.

Особено интензивен е бил потокът от жалби във ведомството относно качеството на въздуха. През целия месец са постъпвали сигнали срещу дейността на „Кроношпан“ и „Мегапорт“. Гражданите са уведомявали за проблема на „зеления телефон“ и електронната поща на институцията в извънработно време.

При обходи на 2, 18 и 26 юли експертите на РИОСВ са установили чрез органолептичен метод миризма на дървесина, характерна за процеса на сушене и пресоване при производство на плоскости.

От „Кроношпан“ е изискана информация за режима на работа на инсталацията и данните за регистрирани средночасови стойности на общ органичен въглерод от системите за непрекъснато измерване на емисиите. От представената информация става ясно, че няма превишения, нито технологични аварии.

На 28 юли са проведени и контролни измервания на нивата на шум около завода. Оценката на резултатите показва, че не са отчетени отклонения от граничните стойности.

Паралелно с това екоинспекцията е изискала информация и от „Мегапорт“ относно работата на технологичните съоръжения за обезмирисяване на въздуха. От дружеството са уведомили, че пречиствателните инсталации работят в нормален режим.

Галина ГЕОРГИЕВА