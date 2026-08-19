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Удължиха лиценза на Зоокът Павликени, поколението на гвеноните е най-новата атракция

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Министерството на околната среда и водите поднови лиценза на Зоокът Павликени за още 5 години – до юли 2031 г. Документът дава право на зоологическата градина да отглежда диви животински видове извън естествената им среда, както и размножаването им при контролирани условия.

Догодина Зоокът Павликени ще навърши 60 години. Открит е на 21 септември 1967 г. и оттогава до днес непрекъснато се правят подобрения по материалната база и видовото му разнообразие.

През 2025 г. беше изпълнен проект за обновяване на клетката на мечката, както и преустройство на съществуваща обслужваща сграда в бъдещ Център за обучение на посетители.

С финансиране от програма „Околна среда“ бяха създадени важни технически документи, които предопределят бъдещото развитие на зоокъта, сред които планове за развитие на зоологическата градина, за колекцията, включително за размножаване, за консервационни дейности, техническо задание за инвестиционен проект във фаза „технически проекти“ за необходимите строителни дейности.

Умножават се и видовете животни. Сред новите придобивки в последните години са камила, лами, щрауси, нанду, а за посетителите определено е атрактивно новото поколение на маймуните гвенон.

Общинският Зоокът Павликени е отворен всеки ден с вход свободен.

Зоокът Павликени,

Ана Райковска

 

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