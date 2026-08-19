Угаснал вулкан край Павликени пази следи от изригвания отпреди 2 млн. години

Спящият гигант носи голям туристически потенциал

МАЛЦИНА БИХА ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ЧЕ САМО НА НЯКОЛКО КИЛОМЕТРА ОТ ПАВЛИКЕНИ СЕ ИЗДИГА УГАСНАЛ ВУЛКАН. Той носи името Чатала и макар отдалеч да изглежда като възвишение, обрасло с растителност, скалите под него разкриват съвсем различен пейзаж.

Склоновете пазят следи от огненото далечно минало на природния феномен, които са били обект на редица археологични проучвания.

Чатала е част от групата на базалтовите могили в района на Павликени. Той е с надморска височина около 410 м и се намира в близост до Бутово и Върбовка. Датира от преди 2 млн. години.

Българското геологическо дружество го описва като един най-големите малки централни вулкани в тази част на Мизийската плоча. В туристически журнали е описан като спокоен базалтов вулкан, от който се разлива лава, но научни публикации твърдят, че дейността му включвала и експлозивна фаза.

Гигантът включва две възвишения, а застиналата в района магма има характерна призматична напуканост.

Според легендите римляните добивали базалт от вулканичните могили в местността. Камъкът бил труден за обработка, но здравината му го превръщала в ценен материал за строителство.

На върха му са открити следи от римско укрепление, известно като крепостта „Будинград“.

„Намерени са следи от древно селище. Още си личат и крепостните стени. Проведени са проучвателни разкопки от археолози от Велико Търново, но не са открити ценни находки, а предимно глинени съдове и други“, обясни кметът на Върбовка Антон Антонов.

Разказа, че поради големия интерес към природния феномен Кметство Бутово е направило сериозна инвестиция за местността. Построило е навес, за да има къде да седнат хората, които са се изкачили до върха. От Кметство Върбовка пък предоставили циглите за изграждането на съоръжението.

От склоновете на вулкана се разкрива впечатляваща гледка, която буди интереса на много ентусиасти. Тъй като гигантът е заспал отдавна и няма данни, които да дават основание за възобновяване на дейността му, местните се надяват един ден огромният туристически потенциал на местността да бъде развит.

През май т.г. доброволци от „За Павликени“, „Ти решаваш“ и Кметство Бутово организираха акция за разчистване на старата пътека към Чатала. Целта беше районът да стане по-достъпен за посетители, след като през годините маршрутът постепенно е бил превзет от треви и храсти.

Според легенди в подножието на вулкана има извор, за който се твърди, че притежава лечебни свойства. За това обаче няма категорични научни данни, затова твърдението по-скоро остава част от преданията за местността.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката