За 16-а година Академията в Марян събра млади таланти на балета

Успешно приключи Балетна академия Марян 2026 – събитие, което се провежда вече 16 години по инициатива на примабалерината доц. д-р Диляна Никифорова.

Уникална по своя характер, през 2026-а Академията привлече 36 деца от България и Италия, които две седмици изпълниха с живот и красота читалищата в селата Марян, Руховци и Костел. Техни преподаватели бяха поканените от доц. д-р Диляна Никифорова изтъкнати творци, благодарение на които младите таланти се потопиха в необятния свят на танцовото изкуство.

Кулминация на академията беше галаспектакълът на сцената на НЧ „Напредък – Елена 1863“, който се провежда под патронажа на кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев. Еленчани и гости на града се насладиха както на класическото балетно наследство, така и на хореографии, създадени от преподавателите специално за децата в академията.

Ана РАЙКОВСКА