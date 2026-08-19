ЗАВРЪЩАНЕ В МИНАЛОТО: Чародейката Ралица пленила с красотата си Арбанаси

За първи по рода си конкурс за красота „Чародейка – Арбанаси“ припомнят страниците на „Борба“ отпреди 30 години. Той е проведен точно на 15 август, когато китното великотърновско село отбелязва своя празник.

Конкурсът за красота е бил организиран от клуб „Интелект“. Десет момичета дефилирали по народни носии, авангардно и официално облекло пред избрана аудитория. Журито, представлявано от художника Иван Кожухаров, успяло да определи най-красивата чародейка едва в четвъртия тур. Тази титла се паднала на Ралица, а нейни подгласнички станали Зорница и Вероника. Момичетата на първо и второ място получили пластика от Иван Кожухаров, а третото място било удостоено с графика.

Празникът в селото преди 30 години преминал с много настроение. Тържествена литургия била проведена в манастира „Св. Богородица“. Самата празнична програма била водена от Ники Априлов. Изпълнителите от ансамбъл „Искра“ танцували повече от 2 часа, а Даниел Спасов, Костадин Гугов и Христо Кидиков се погрижили за настроението на всички в селото. На народната веселба присъствал и кандидатът за вицепрезидент Тодор Кавалджиев от СДС.

Частната галерия „Спектър“ обявила традиционна изложба, посветена на празника на селото. В нея се включили 100 художници от цяла България.

Михаил МИХАЛЕВ