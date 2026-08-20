Жълт код за горещо време в почти цялата страна

Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес, 20 август, в почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на официалния си сайт. Предупреждението е в сила в Южна и Западна България, както и в части от Северна България.

Високи температури се очакват във Видин, Монтана, Враца, София област и София град, Пловдив, Кърджали и др.

Изключение от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград.

В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, сочи прогнозата за времето на НИМХ. Ще духа слаб, в източните райони – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 34°.