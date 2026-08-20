28-годишен ще отговаря за документно престъпление

Документно престъпление е разкрито в сектор ПИП при Велико Търново.

В ОДМВР Велико Търново е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.313 ал.1 от НК.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е установено, че на 26 август пред служител на сектор “Пътна полиция” при подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, 28-годишен жител на Златарица потвърдил неистина в писмена декларация.

звършителят е привлечен като обвиняем за извършено престъпление.