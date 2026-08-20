„48 часа Варуша юг“: Когато целият град седне на една маса.

Как изглежда гостоприемството, когато очакваш не няколко приятели, а хиляди гости? Тази година „48 часа Варуша юг“ даде отговор на този въпрос в една от най-емблематичните части на Велико Търново – Самоводската чаршия.

На 15 август улицата на занаятчиите посрещна 70-метрова споделена трапеза, с подкрепата на ИКЕА Велико Търново и Mastercard, около която седнаха фестивални гости, жители на града, приятели и напълно непознати. Всеки можеше да донесе нещо за хапване или да избере от предложенията на място, а специалният камион за храна на ИКЕА Велико Търново добави шведски вкус с кюфтенца, скандинавски сандвич със сьомга, домашна фокача, бадемова торта и крафт лимонада.

На чаршията се срещнаха традициите и занаятите, предавани от поколение на поколение, и духът на новото, създавайки мост между богатото културно наследство на Велико Търново и пулсиращия съвремен живот. Историите на местните майстори вдъхновиха артиската Барбара Димитрова (@meowow_art) да създаде илюстративна изложба „Лицата на чаршията“, която през целия ден оживяваше над главите на посетителите и разказваше за хората, които пазят духа на това място.

Домът е повече от пространство, в което живеем. Там споделяме храната си и създаваме усещане за уют. Именно това усещане се пренесе на дългата фестивална трапеза благодарение на цветните покривки от ИКЕА. От емблематични дизайни от минали години до най-новите текстилни колекции, шарените цветове и различните десени се преплетоха в една обща пъстра картина, която превърна градското пространство в място за срещи, разговори и споделени моменти.

Музиката задаваше ритъм до късните часове на деня с изпълненията на Валентин от Велико Търново, Теодора Мирчева и Методи Николов, Amira Azar, Мариян Ковачев, „Добър Ден“, Jazzika Quintet с вокал Яница Станчева и Buckshot, превръщайки се в естествен фон и чудесно допълнение към срещите и разговорите из чаршията.

Храната, музиката и творческите занимания се сляха в едно общо преживяване, което събра хиляди хора около идеята за споделяне. Заедно с „48 часа Варуша юг“ ИКЕА и Mastercard показаха, че понякога е нужно съвсем малко – една маса, добра компания и желание да бъдем заедно. Защото домът не е просто място. Той е усещане, което можем да създадем навсякъде.