Билбордове на Христанов тапицираха Велико Търново два месеца преди изборите

Над 10 билборда на Иван Христанов се появиха във Велико Търново през последните дни.

Това се случва повече от два месеца преди президентските избори. Бившият служебен министър на земеделието в кабинета на премиера Гюров и основател на партия „Единение“ вече официално обяви кандидатурата си за президент.

Христанов обаче започна да рекламира лика си във всички областни градове много преди официалния старт на предизборната кампания, заради което възникнаха въпроси за законността на предварителната политическа реклама. От партия АБВ вече сезираха Централната избирателна комисия и ДАНС по случая с билбордите.

От АБВ настояват институциите да установят реалния мащаб на кампанията, кой я е възложил, кой я финансира и дали действията представляват нарушение на изборното законодателство. В сигналите се обръща внимание и на възможността за чуждестранно финансиране или влияние, като партията призовава ДАНС да провери произхода на средствата и участващите физически и юридически лица.

Наред със сигналите за нарушения започнаха да валят и оплаквания от граждани, които се възмущават от мащаба на рекламната кампания. На самия билборд няма изписан надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, а само изречение, в което Христанов се посочва като „президента на народа“.

Екип „Борба“