Даниел Панов изненада „Етър ВТ“ на тренировка и пожела победа в Дербито на севера

Кметът на Велико Търново Даниел Панов изненада футболистите на „Етър ВТ“ в тренировката им преди дербито с „Локомотив“ /Горна Оряховица/. Срещата от програмата на Втора лига е утре, а „виолетовите“ гостуват в железничарския град, където отиват за победа.

Даниел Панов оцени високо играта, отборния дух и амбицията на „Етър ВТ“. Той пожела на отбора да защити честта на Велико Търново и да победи в Дербито на Севера.

Панов бе категоричен – „Етър ВТ“ има качествен отбор и следва съвременните тенденции във футбола с играта си. Кметът благодари на футболистите, треньора Иван Иванов и на ръководството в лицето на президента Любомир Филипов за силния старт в първенството и за налагането на млади футболисти от школата и от Спортно училище „Георги Живков“.

Срещата е на 21 август – петък, от 18:45 в Горна Оряховица. Последният мач между двата отбора завърши с победа за „Етър ВТ“.