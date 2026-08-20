Девет са вече намерените мъртви птици в парк „Централен Балкан“

Девет са вече намерените мъртви птици в национален парк „Централен Балкан“, съобщи във фейсбук Спасителният център за диви животни към „Зелени Балкани“. Последната загинала птица е от вида черен лешояд.

От Спасителния център коментираха, че мащабът на бедствието е огромен, а случаят е сериозен удар върху колониите в цяла България. Оттам обобщиха, че загиналите са двойка черни лешояди от Котленски Балкан, двойка черни лешояди от Врачански Балкан, един черен лешояд от Източни Родопи, Боев – първият освободен брадат лешояд в България след десетилетия отсъствие на вида, два белоглави лешояда и един гарван.

Във вторник Министерството на околната среда и водите съобщи, че птици са били отровени в „Централен Балкан“. От министерството съобщиха по-рано днес, че броят на загиналите птици се увеличава, а телата на пернатите животни са изпратени за аутопсия.

БТА